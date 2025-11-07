В Дубне впервые сделали бедренно-подколенное шунтирование

Специалисты Центра флебологии на базе сосудистого центра ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне впервые провели бедренно-подколенное шунтирование пациенту с окклюзией большой бедренной артерии из-за атеросклероза нижних конечностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.

«Операция проводится открытым путем, шьется обходной шунт — в нашем случае это был синтетический протез. Дистальный конец шьется к подколенной артерии, а проксимальный конец в его случае был в общей бедренной артерии. Это хороший пример, что в дальнейшем мы бы могли развивать уже аорто-бедренное шунтирование и подниматься выше — проводить коронарное шунтирование. Операции на сердце — в дальнейшем у нас планы такие», — рассказал об особенностях Геворг Бояджян, заведующий Центром флебологии ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России.

Кровоток в бедренной артерии восстановили без осложнений и большой кровопотери, уже на вторые сутки пациент начал ходить. В руководстве сосудистого центра отметили, что в будущем смогут лечить атеросклероз более эффективно — для этого появится специальное оборудование. Сосудистые хирурги ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России постоянно повышают свою квалификацию.

«Врачи нашей медико-санитарной части № 9 получили высокую оценку на федеральном уровне, их отметила руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Но куда важнее, что их высоко оценивают наши жители: за два года работы сосудистого центра здесь были спасены сотни жизней. Такая операция — очередная вершина, которая приближает наших специалистов к уровню крупнейших центров Москвы и Санкт-Петербурга. Поздравляю команду медико-санитарной части с таким успехом, а пациенту желаю крепкого здоровья и скорейшего выздоровления» — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.