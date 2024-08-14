В Дубне внедряют эффективные методики реабилитации инвалидов

Специалистами отделения социальной реабилитации города Дубна ведется постоянный поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и методик оздоровления для подопечных центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Одной из методик оздоровления, которую использует на занятиях медицинский брат и инструктор ЛФК Леонов Владислав Сергеевич является работа на нестандартном инвентаре — фитбол (большой мяч).

На занятиях с большим мячом Владислав Сергеевич учит юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья удерживать равновесие своего тела. В данном процессе участвует большое число мышц торса, многие из которых не задействованы при других видах физических нагрузок. Главная нагрузка при становлении равновесия ложится на мышцы брюшного пресса и нижней части спины.

Упражнения с фитболом помогают в формировании правильной осанки. Такие упражнения вырабатывают общую мышечную силу и выносливость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.