В Дубне в день города более тысячи жителей посетили городок здоровья

Старт празднованию Дня города в Дубне дал «городок здоровья», которые медики развернули на двух локациях — на Большой Волге и в Левобережье. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На двух берегах Дубны 27 июля медики традиционно провели масштабный День здоровья для взрослых и детей. Жители и гости Дубны проверяли здоровье у разных специалистов. В этом году здесь работали специалисты Дубненской городской больницы, ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России, Клиники Медэксперт и эстетической стоматологии доктора Коротчика, патронажной службы «Забота по соседству».

В этом день сотрудники Дубненской городской больницы организовали для всех желающих онкоскрининг, включающий УЗИ щитовидной железы, обследование родинок и других образований на коже, консультацию онколога. Гинеколог рассказал о профилактике рака молочной железы и научил женщин самообследованию. Стоматологи проводили осмотр полости рта и обучали гигиене. Офтальмологи проверяли остроту зрения, измеряли внутриглазное давление, на специальном приборе проводили процедуру рефрактометрии, позволяющую определить преломляющую силу глаз и диагностировать близорукость или дальнозоркость. Врач-инструктор проводил обучение навыкам оказания первой помощи и сердечно-легочной реанимации при экстренных состояниях, травмах, кровотечении, обострении заболеваний и других состояниях.

Работала профилактическая секция «Дубна без наркотиков!», в которой специалисты консультировали и делились рекомендациями по отказу от вредных привычек. С целью раннего выявления признаков сердечных проблем врач функциональной диагностики проводил скрининг сердца на кардиовизоре. Желающие прошли ультразвуковую денситометрию костей. Измеряли уровень глюкозы и холестерина в крови, прошли анкетирование для оценки факторов риска заболеваний, измерили свои антропометрические данные. Специалисты детской секции здоровья проводили осмотр детей, обучали детскому массажу, консультировали и угощали фруктово-овощными наборами.

Акция «Здоровье в порядке — спасибо зарядке!» подарила участникам массу положительных эмоций, заряд бодрости и энергии на все выходные.

В завершении медики Дубненской городской больницы провели беспроигрышную лотерею «Лотерея здоровья» жители выиграли множество подарков: мячи, скейтборды, скакалки, обручи, гантели и многое другое. Самым удачливым посчастливилось выиграть велосипеды и самокаты.

На локациях, организованными коллегами из ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России более 150 посетителей смогли сегодня пройти диспансеризацию. С помощь цифрового медицинского оборудования проводились флюорография, маммография, УЗИ вен и сосудов. 119 человек получили консультацию кардиолога и сердечно-сосудистого хирурга. Также для всех желающих был организован врачебный прием стоматолога и гинеколога. 112 человек посетили врача-дерматолога и прошли исследования кожи с помощью системы интеллектуальной цифровой дерматоскопии.

В палатке «Забота о теле» любой из гостей праздника мог на себе попробовать расслабляющие свойства аппаратного массажа рук и ног.

Инструктором по лечебной физкультуре была организована спортивная программа, а посетителей «школы здорового питания» угощали фруктами, морковным пирогом, витаминным напитком и кислородным коктейлем.

Как и в прошлом году, для жителей левобережной части города специалистами МСЧ N9 ФМБА России был развернут второй городок здоровья.

В этом году для самых активных посетителей «Городка здоровья» мероприятие завершилось прогулкой на теплоходе, где была организована вечерняя программа с конкурсами, викториной и подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.