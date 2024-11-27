В Дубне отметят Всемирный день борьбы с диабетом

30 ноября в наукограде пройдет мероприятие, приуроченное к Всемирному дню борьбы с диабетом. Это событие организовано в честь 35-летия Дубненской диабетической ассоциации «Помощь», которая на протяжении многих лет оказывает поддержку людям, страдающим от этого заболевания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия обещает быть насыщенной и познавательной. Участников ждет торжественное открытие, за которым последуют лекции о диабете и вопросов здравоохранения. Специалисты поделятся своими знаниями о современных методах лечения, а также расскажут о здоровом образе жизни, что особенно важно для людей с диабетом. Знания, полученные на таких лекциях, могут существенно повлиять на качество жизни пациентов и их близких.

Также в рамках мероприятия запланированы презентации препаратов, приборов, товаров и услуг, которые могут быть полезны для людей, страдающих от диабета. Это отличная возможность для участников ознакомиться с новинками и уже известными средствами, способствующими улучшению здоровья и поддержанию комфортного уровня жизни.

Кроме того, организаторы приготовили приятные сюрпризы для гостей. В ходе мероприятия участники смогут насладиться чаем, кофе и легкими закусками, что создаст атмосферу уюта и располагает к неформальному общению.

Место проведения мероприятия — Дом ветеранов по адресу: ул. Флерова, д. 8. Начало праздника назначено на 30 ноября (суббота) в 9:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.