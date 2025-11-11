В Дубне открылся круглосуточный кабинет медосвидетельствования на опьянение

В Дубне оборудовали кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он открыт на базе Дубненской больницы. Находится рядом с приемным отделением лечебного корпуса. С момента перерезания символичной красной ленты сотрудникам Госавтоинспекции больше не придется накручивать километры и тратить часы на доставку подозреваемых в вождении в нетрезвом виде в Яхрому или Талдом, как это было раньше, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Новый кабинет в Дубне оснащен алкотестером, который позволит определить наличие алкоголя у водителя, а также аппаратом, определяющим наркотические вещества в моче. Рядом с кабинетом — туалетная комната. Также помещение оборудовано камерой видеонаблюдения.

Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по г. о. Дубна Денис Захарченко на открытии отметил: «Наличие такого кабинета в городе существенно сократит временной интервал, как для оформления ДТП по квалификации с пострадавшими, где надо проводить исследования с водителями, так и для выявления грубых нарушений, когда водители находятся за рулем в состоянии опьянения. Исследования будем проводить теперь оперативно».

Кабинет будет работать 24 часа 7 дней в неделю. Медики Дубненской больницы прошли обучение и готовы к работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.