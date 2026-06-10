В Дубне начали ремонт инфекционного отделения больницы

Капитальный ремонт инфекционного отделения стартовал в Дубненской больнице. На обновление выделено около 10 млн рублей, работы проходят поэтапно и завершатся на втором этаже к сентябрю текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ремонт начался со второго этажа инфекционного корпуса. Рабочие демонтируют старые коммуникации и отделочные материалы. Проект предусматривает полную замену систем отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, установку новой вентиляции и дверей в боксах. Также обновят внутреннюю отделку помещений.

На втором этапе приведут в порядок первый этаж. Поддержку в проведении работ оказывают администрация Дубны и глава города.

«Здание инфекционного корпуса было построено в 1972 году, а последний ремонт проводился почти 20 лет назад. Наша цель — не просто обновить стены, а создать комфортные и безопасные условия для оказания специализированной помощи взрослым и детям, а также для работы медицинского персонала. Планируем также увеличить мощность отделения вдвое, расширив его с 15 до 30 коек. На время проведения работ пациенты временно маршрутизируются в инфекционное отделение в Запрудне», — поделился главный врач Дубненской больницы Игорь Давронов.

Он добавил, что завершить работы на втором этаже подрядчик планирует к сентябрю текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.