В Дубне можно бесплатно сделать прививку от гриппа в мобильном комплексе

Медицинские мобильные комплексы, в которых можно сделать прививку от гриппа, работают в Дубне по графику. Вакцинация бесплатна по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации округа.

Автомобиль паркуется на стоянках в самых оживленных местах города и в течение нескольких часов работает, как точка вакцинации. На этой неделе он — в Институтской части города. В Левобережье уже отработал у проходных крупных градообразующих предприятий для удобства тех, кто работает в ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка и на Дубненском машиностроительном заводе им. Н. П. Федорова.

До конца этого месяца медицинский мобильный комплекс сделает остановку на Большой Волге в сквере за «Терминалом» 24 октября с 14:00 до 17:00 и еще раз в левобережной части города — на улице Центральной у здания пенсионного фонда 30 октября с 11:30 до 14:00.

Сделать прививку от гриппа можно по пути на работу, или в обеденный перерыв, предварительная запись не требуется, нужен только полис ОМС. Перед процедурой врач проведет осмотр, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний. Используются безопасные современные вакцины «Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Флю-М».

«Дубненская больница проводит большую работу по профилактике гриппа и других сезонных заболеваний. В этом году они расширили свой арсенал и теперь прививку можно сделать и в медицинском мобильном комплексе, например, по пути на работу или в магазин. Также это хороший метод в целом напомнить жителям о важности вакцинации», — отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров.

Медики рекомендуют прививаться от гриппа, поскольку это помогает избежать тяжелых последствий болезни, защищает организм от вирусов и снижает риск осложнений. Особенно рекомендуется пожилым, детям, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.