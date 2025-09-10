В домодедовском парке «Елочки» прошла вакцинация от гриппа с новыми технологиями

В городском округе Домодедово в парке «Елочки» прошла акция по вакцинации от гриппа и пневмококковой инфекции. Многие жители округа, включая главу Домодедово Евгению Хрусталеву, пришли позаботиться о своем здоровье, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Во-первых, это в субботу, в свободное время. Я, вот, ехала по делам в город и знала, что с десяти до двух здесь проводится мероприятие. За 10-15 минут я привилась и получила рекомендации по лечению», — поделилась Евгения Хрусталева.

Она отметила удобный формат акции, особенно для работающих по будням.

Во время мероприятия также была продемонстрирована работа нового диагностического оборудования с искусственным интеллектом. Это современное ЭКГ-кресло поможет быстро и без участия медицинских работников проводить электрокардиограмму.

«Действие очень простое, как в телефоне. Нажимаем кнопочку, вводим данные и нажимаем „старт“. В течение минуты происходит снятие ЭКГ. Если выявляется патология, пациенту приходит СМС с рекомендацией обратиться к врачу», — сказала лавная медсестра Домодедовской больницы Ольга Савельева.

Акция выездного центра здоровья позволила всем желающим получить комплексную оценку состояния здоровья. Вакцинация от гриппа продолжается, и прививки можно сделать в будние дни во всех поликлиниках Домодедово и в модуле диспансеризации на улице Пирогова, 9. Также по субботам с 10 до 14 часов вакцинация проводится в выездном пункте в парке «Елочки».

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.