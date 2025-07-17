В Домодедовском наркодиспансере появилась онлайн-запись на прием к специалисту

В наркологическом диспансере Домодедова сегодня наблюдаются более 1 200 человек. Каждому из них специалисты помогают справиться с зависимостью и вернуться к нормальной жизни, сообщает пресс-служба администрации округа.

На территории учреждения действуют диспансерно-поликлиническое отделение и дневной стационар, который особенно востребован. По словам заведующего диспансером, члена антинаркотической комиссии городского округа Домодедово Андрея Прокопенкова, такой формат особенно удобен для пациентов.

«Функция достаточно удобная — без длительного нахождения в закрытом круглосуточном стационаре. Люди приходят, получают амбулаторную помощь, необходимую для выхода из абстинентных состояний, либо поддерживающее лечение — и уходят домой», — пояснил он.

Сегодня 40% пациентов диспансера — наркозависимые. Еще 45% составляют так называемый активный диспансерный контингент.

«Это те, которые постоянно посещают участкового врача психиатра-нарколога, получают поддерживающую терапию и находятся в ремиссии, не стойкой ремиссии», — уточнил Андрей Прокопенков.

С этого года записаться на прием стало проще — появилась онлайн-запись. Однако, как отмечает специалист, многие обращаются за помощью в государственные учреждения слишком поздно.

«Большая часть все-таки до государственных организаций в системе здравоохранения, к сожалению, не доходят», — отметил заведующий диспансером.

Врачи напоминают: не стоит откладывать обращение за помощью. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы вернуться к полноценной жизни.

Наркологический диспансер работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, в субботу — с 8:00 до 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.

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