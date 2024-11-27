В Домодедовской больнице врачи удалили гигантскую миому матки весом 7 кг

«Подобные клинические случаи периодически встречаются в нашей практике. Причина серьезных расстройств женского здоровья банальна: отсутствие профилактической диагностики», — отмечает заведующий гинекологическим отделением Павел Елисеев.

Пациентка годами не посещала врача-гинеколога, на увеличение объемов живота не обращала внимание, думала, что просто поправилась. К докторам обратилась, когда опухоль действительно стала мешать ей жить: трудно дышать, начались проблемы с почками, появились боли и обильное кровотечение.

В настоящее время пациентка выписана из больницы и чувствует себя хорошо. Медики рекомендуют посещать врача-гинеколога 1–2 раза в год, даже если нет жалоб на здоровье. Своевременный осмотр у врача позволит вовремя заметить множество тяжелых болезней и их предотвратить. Гинекологический медицинский осмотр и онкоскрининг включен в диспансеризацию. Доступна самостоятельная запись по тел. 122, на региональном портале «Здоровье» и в инфоматах в поликлиниках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.