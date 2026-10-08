В Домодедовской больнице восстановили речь и движения 22-летнему пациенту

Пациент Домодедовской больницы в возрасте 22 лет за три недели реабилитации почти полностью восстановился после бытовой травмы. Молодой человек вновь смог самостоятельно выполнять повседневные задачи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

22-летний пациент поступил в отделение медицинской реабилитации Домодедовской больницы с серьезными последствиями бытовой травмы. У него были нарушения речи и движений, которые затрудняли самообслуживание.

«Мы разработали индивидуальную программу реабилитации. Пациент занимался индивидуально с логопедом, психологом, а также проходил механотерапию и упражнения на мелкую моторику», — отметил заведующий отделением Виктор Клоков.

За три недели пребывания в отделении неврологические нарушения практически полностью регрессировали. Молодой человек научился самостоятельно выполнять бытовые задачи и выписался домой с минимальными остаточными нарушениями для дальнейшего восстановления.

Этот случай демонстрирует эффективность междисциплинарного подхода. Своевременная специализированная помощь команды врачей разных специальностей и современные методы реабилитации помогают восстанавливать утраченные функции даже после тяжелых травм и возвращать пациентов к активной жизни и труду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.