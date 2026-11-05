В Домодедовской больнице провели более 3500 гастроскопий

Эндоскописты Домодедовской больницы с начала года выполнили более 3,5 тыс. гастроскопий и свыше 1,8 тыс. колоноскопий. Около 450 процедур были лечебными, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Эндоскопический центр при поликлинике № 2 Домодедовской больницы создали в рамках нацпроекта «Здравоохранение» для раннего выявления рака желудочно-кишечного тракта. Жители могут получать высокотехнологичную помощь по ОМС без поездок в столицу.

«Главная цель работы — сделать раннюю диагностику онкологических заболеваний ЖКТ безопасной, эффективной и доступной», — подчеркнул заведующий центром Нарек Абрамян.

С начала года в центре провели более 3500 гастроскопий и свыше 1800 колоноскопий. Около 450 манипуляций были лечебными. Полипы желудка и толстой кишки размером до одного сантиметра удаляют амбулаторно. Более крупные образования те же специалисты удаляют в стационаре на базе больницы.

Центр оснащен четырьмя современными стойками с последними моделями эндоскопов. Здесь работают пять специалистов, ежедневно обследование проходят примерно 35 человек.

«Мы удаляем не только доброкачественные образования, но и предраковые состояния. Благодаря этому пациенты могут избежать серьезной операции или даже госпитализации», — отметил Нарек Абрамян.

По словам заведующего центром, доступность диагностики напрямую влияет на исход лечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.