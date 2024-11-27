В Домодедовской больнице можно пройти онкоскрининг 30 ноября

Профилактическое мероприятие в центре амбулаторной онкологической помощи Домодедовской больницы (4 этаж, левое крыло) 30 ноября с 9:00 до 14:00 пройдет в рамках единого дня открытых дверей во всех ЦАОП государственных медицинских учреждений Подмосковья. Жители округа смогут пройти скрининговые исследования, позволяющие выявить онкологические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Приглашаем пациентов принять участие в данной профилактической акции, ведь своевременное обследование играет решающую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями. Опытные врачи-онкологи проведут осмотр и начальную диагностику, при наличии медицинских показаний направят на дальнейшее обследование и лечение. Все посетители получат профессиональные консультации специалистов», — сказал заведующий ЦАОП городской поликлиники Домодедовской больницы Д. Ю. Вовк.

В профилактической акции может принять участие любой желающий, достаточно иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

В списке диагностических процедур: маммография молочных желез и цитология шейки матки (женщины), ПСА-тест на рак простаты (мужчины), диагностика новообразований кожи, тест на наличие скрытой крови и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.