В Домодедово рассказали, кто может принять участие в проекте Школа сахарного диабета

В 2023 году в городского округе Домодедово начали работу две Школы сахарного диабета, одна на базе Домодедовской больницы, вторая в поликлинике № 2 в микрорайоне Южный. Занятия ведут в формате «живого» диалога 1 раз в неделю, группы небольшие, уделяют внимание каждому пациенту, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Наталья Новичкова, врач-эндокринолог, ведёт Школу сахарного диабета в Домодедовской больнице и учит пациентов управлять своим заболеванием не только через лекарства, но и через образ жизни.

«Школа сахарного диабета — это такое обучающее мероприятие, которое помогает пациентам узнать, что такое сахарный диабет, какие могут быть осложнения, рассчитать и рассмотреть варианты питания при сахарном диабете», — Наталья Новичкова.

Проводятся не только лекции, но и индивидуальные проработки с каждым пациентом именно его ситуации заболевания. Специалисты индивидуально обучают, как пользоваться глюкометром, как вводить инъекции, как контролировать сахар.

Занятия посещают не только пациенты с первым и вторым типом диабета, но и те, кто имеют предрасположенность к заболеванию, в качестве профилактики.

Курс занятий рассчитан на один месяц. Есть и пациенты, которые приходят в школу несколько раз в год, чтобы освежить знания.

«Школа нужна обязательно, потому что пришёл, послушал, тебе все правильно объяснили, всё рассказали, и ты понимаешь, как тебе себя вести, как дальше жить. За своим здоровьем нужно следить, благодаря таким школам диабета и доктору нашему, который тоже всегда всё хорошо посоветует, расскажет», — участница Школы Татьяна Андросова.

В Школу сахарного диабета можно записаться через Госуслуги или просто прийти сразу на занятия. Они проходят по четвергам в 15 часов в конференц-зале стационара № 1 на улице Пирогова, 9 и в поликлинике № 2 на улице Курыжова 3А в 15 часов по средам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.