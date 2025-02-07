В Домодедово можно пройти углубленную диспансеризацию без предварительной записи 9 и 16 февраля

В городском округе Домодедово есть возможность пройти как обычную, так и углубленную диспансеризацию. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Что входит в стандартную диспансеризацию? Флюорография, маммография (40-75 лет), осмотр гинеколога и взятие мазка на онкоцитологию, анализ крови на ПСА (мужчины 1980, 1975, 1970, 1965 и 1961 г. р.), анализ кала на скрытую кровь (40-75 лет). Что входит в углубленную диспансеризацию? К вышеперечисленному добавляется оценка функции внешнего дыхания, расширенный биохимический анализ крови, оценка сатурации.

«Обычная и углубленная диспансеризация — два вида профилактической диагностики организма. Пациент может выбрать, какой вариант для него предпочтительнее. В модуле „Здоровье Подмосковью“ созданы все условия для качественного и комфортного обследования: современное оборудование, квалифицированный медперсонал. Мы с радостью ждем наших пациентов, которые хотят позаботиться о своем здоровье и предотвратить возможные риски», — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики городской поликлиники, врач-терапевт Юлия Капустянская.

Центр диспансеризации домодедовской больницы будет работать в воскресенье 9 и 16 февраля с 8:00 до 13:00. Адрес: г. Домодедово, ул. Пирогова, 9, стр. 10. Как получить направление на диспансеризацию? У участкового врача-терапевта или узкопрофильного специалиста самостоятельно по тел. 122, на региональном портале «Здоровье» и в инфоматах в поликлиниках.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.