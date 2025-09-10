В Домодедове запустили инновационное ЭКГ-кресло с ИИ для самодиагностики

В Домодедово в городской поликлинике на улице Пирогова, 9, стартовал новый проект под названием «кардио-кресло». Это уникальное ЭКГ-кресло позволяет пациентам самостоятельно проводить диагностику сердца. Результаты исследования мгновенно поступают врачу, который может оценить состояние здоровья пациента, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Кроме того, здесь можно определить предрасположенность к развитию сердечной недостаточности, сахарного диабета и гипертонической болезни», — сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

В случае выявления патологии пациенту будет отправлено сообщение на телефон, или оператор свяжется с ним для записи на прием. Рассматривается возможность интеграции данного исследования в единую медицинскую информационную систему Подмосковья, что позволит улучшить процесс диагностики.

По словам Осипова, тогда все это будет достаточно быстрее, и пациент сразу увидит результаты в своей электронной карте.

«Я знаю, что оно на базе искусственного интеллекта, и это невероятные технологии. У меня процедура заняла всего три минуты, и теперь я жду результатов себе на телефон», — сказала одна из первых жительниц, воспользовавшаяся кардио-креслом, положительно оценила новый подход к диагностике Наталья Гулик.

Кресло значительно сокращает время ожидания результатов и упрощает процесс диагностики. В ближайшее время такие устройства планируют установить в других медицинских учреждениях округа. «Мы заказали второй ЭКГ-стул, который будет установлен в поликлинике № 2 на Курыжова. Мы будем последовательно оснащать все наши поликлиники», — сообщил Андрей Осипов.

Кроме того, в будущем в фельдшерско-акушерских пунктах появятся кардио-флешки — устройства, способные быстро снимать электрокардиограмму и сигнализировать о возможных нарушениях. Это поможет пациентам незамедлительно приступить к лечению при необходимости.