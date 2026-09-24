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В Домодедове врачи восстановили стопу 60-летней пациентке после перелома

Врачи Домодедовской больницы прооперировали 60-летнюю женщину с переломом трех плюсневых костей со смещением. Лечение проходит без осложнений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В травматологическом отделении Домодедовской больницы 60-летней пациентке провели операцию после перелома трех плюсневых костей со смещением. Врачи восстановили анатомию переднего отдела стопы и зафиксировали костные отломки титановыми пластинами под контролем рентгена.

«Своевременная операция позволяет избежать посттравматической деформации, развития плоскостопия и хронической боли. Это особенно важно для пожилых пациентов, так как сохранение нормальной функции нижних конечностей напрямую влияет на качество жизни и возможность сохранять самостоятельность», — отметил врач-травматолог-ортопед Артем Голубченко.

Сейчас лечение проходит без осложнений. После реабилитации врачи ожидают полного восстановления функции стопы: пациентка сможет ходить и носить любую обувь без боли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.