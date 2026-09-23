В Домодедове врачи спасли женщину после разрыва кисты яичника

Врачи Домодедовской больницы провели экстренную операцию 32-летней женщине с разрывом кисты яичника и массивным кровотечением. Пациентка восстановилась и выписана домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Муж привез женщину в Домодедовскую больницу после того, как у нее возникла резкая боль в животе и она потеряла сознание дома. При поступлении пациентка находилась в тяжелом состоянии: из-за острой анемии кожа приобрела мраморный оттенок, пульс был нитевидным.

«Для уточнения диагноза были немедленно проведены УЗИ органов малого таза, общий анализ крови и экстренный гинекологический осмотр», — отметила акушер-гинеколог Айсель Агаева.

Обследование выявило разрыв кисты правого яичника. Кровопотеря составила около 800–900 мл. Женщине экстренно провели лапароскопическую операцию с переливанием крови. На следующий день для стабилизации состояния потребовалось повторное переливание.

После операции пациентка полностью восстановилась и выписана домой в хорошем состоянии. Врачи напоминают, что при резкой боли в животе нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью: она может указывать на состояние, требующее срочной операции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.