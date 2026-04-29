В Домодедове врачи спасли мужчину с аневризмой почечной артерии

В региональный сосудистый центр Домодедовской больницы доставили мужчину с почечным кровотечением, у которого выявили аневризму почечной артерии. Врачи провели малоинвазивную операцию и сохранили орган. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Бригада скорой помощи доставила пациента в тяжелом состоянии с почечным кровотечением. Экстренная диагностика показала аневризму почечной артерии — истончение и потерю эластичности сосудистой стенки, что может привести к разрыву и массивной кровопотере.

Также такое состояние опасно некрозом и развитием инфекции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.