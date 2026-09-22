В Домодедове врачи прооперировали пациента с открытым переломом голени
Фото - © Врач за работой/Домодедовская больница
Врачи Домодедовской больницы прооперировали 25-летнего мужчину, которого около шести утра доставили с открытым переломом костей левой голени. Лечение завершено, пациенту предстоит реабилитация, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В приемное отделение стационара № 1 Домодедовской больницы около шести утра доставили молодого человека с открытым переломом нижней трети обеих костей левой голени. После экстренного обследования, включая рентгенографию поврежденной конечности, пациента направили в операционную.
«Пациенту была выполнена первичная хирургическая обработка раны и наложен аппарат наружной фиксации», — отметил врач-травматолог Дмитрий Лимаенко.
Врачи стабилизировали состояние мужчины и предотвратили осложнения. После операции его перевели в травматологическое отделение, где выполнили остеосинтез большеберцовой кости металлическим штифтом. Лечение завершено, после реабилитации пациент сможет вернуться к активной жизни без последствий.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.
«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.