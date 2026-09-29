В Домодедове создали карточки для общения с пациентами после инсульта

Специалисты отделения реабилитации Домодедовской больницы разработали карточки, которые помогают пациентам после инсульта сообщать о своих потребностях, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Специалисты отделения реабилитации Домодедовской больницы разработали авторские карточки альтернативной коммуникации для пациентов, перенесших инсульт. С их помощью человек может сообщить окружающим о боли, потребностях и эмоциях, даже если ему трудно говорить.

«После инсульта часто возникает афазия: пациенты не могут говорить или понимать обращенную речь, им трудно выразить свои чувства и потребности», — отметила логопед Залина Шебзухова.

По ее словам, трудности в общении могут привести к фрустрации, депрессии и снижению мотивации, что замедляет восстановление.

«Пациенты могут показать карточки и сообщить о своих нуждах: хочу пить, есть, у меня болит рука. Это помогает развивать понимание речи, собственную речь и эмоционально-волевую сферу», — подчеркнула специалист.

Карточки помогают пациентам вновь проявлять инициативу в общении и возвращают им чувство контроля над ситуацией. По словам специалиста, это способствует реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.