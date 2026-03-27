В Домодедове подготовили план летнего отдыха детей в Подмосковье

Заседание координационного совета по организации летнего отдыха и занятости детей прошло 25 марта в администрации Домодедова. Участники обсудили санитарные требования, пожарную безопасность и благоустройство лагерей перед стартом кампании, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В администрации городского округа Домодедово состоялось заседание координационного совета, посвященное подготовке к летней оздоровительной кампании. Представители профильных служб определили ключевые задачи, которые необходимо выполнить до начала сезона.

Заместитель главы округа Юлия Терещенко подчеркнула, что все ведомства должны работать слаженно и без сбоев.

«У нас не за горами большой фронт работ, на который мы с вами должны обращать внимание. Должны мы с вами двигаться слаженно, сбоев быть никаких не должно, потому что на территории городского округа Домодедово внимание оздоровлению детей уделяется первостепенное», — отметила она.

Особое внимание участники уделили соблюдению санитарных норм. Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Елена Сизова напомнила о необходимости строгого контроля качества питьевой воды в лагерях.

«Также обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями. Все вы прекрасно знаете, что санитарно-эпидемиологическое заключение вы получаете, основываясь на тех пробах воды, которые вы нам предоставляете», — пояснила она.

На заседании также рассмотрели вопросы пожарной безопасности и порядок проведения проверок. Главный государственный инспектор по пожарному надзору Алексей Копытин сообщил, что при выявлении нарушений составляется акт-предписание. Отдельно обсудили требования к благоустройству территорий лагерей для обеспечения безопасного и комфортного отдыха детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.