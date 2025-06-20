В Долгопрудном врачи спасли жизнь своему коллеге

76-летний житель Долгопрудного, врач-анестезиолог на пенсии, знал о своем диагнозе — полипоз желудка — и ежегодно проходил обследования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На последнем эндоскопическом исследовании врачи насчитали более 20 полипов, размером 2-2,5 сантиметра, что указывало на необходимость малоинвазивного хирургического вмешательства.

Пациент был госпитализирован в стационар, где заведующий отделением эндоскопии Константин Саурин выполнил резекцию слизистой желудка: каждый полип, с помощью специальной петли, был извлечен отдельно.

Через пару дней мужчина был выписан на амбулаторное наблюдение. Как говорят врачи, прогноз хороший. Благодаря регулярному наблюдению и вовремя выполненной операции, новообразования не перешли в рак.

Напоминаем, что в субботу, 21 июня, с 10:00 до 14:00 в Центральном парке Победы Долгопрудного (в деревянном домике между фонтаном и Большой эстрадой) пройдёт бесплатная диспансеризация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.