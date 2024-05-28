В Долгопрудном врачи спасли парня, у которого едва не лопнули кисты с червями

В Долгопрудненскую больницу бригада скорой помощи доставила 29-летнего мужчину с жалобами на острые боли в животе и диарею. Выяснилось также, что на протяжении нескольких недель парень испытывал потерю аппетита, тошноту, рвоту, которые возникали после употребления жареной, жирной или острой пищи, но к врачам не обращался. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты провели необходимую диагностику и обнаружили на компьютерной томографии три крупных образования в печени пациента, одно из которых достигло таких размеров, что могло лопнуть. Выяснилось, что это эхинококковые кисты — капсулы, в которых содержались яйца паразитов. А боль предшествовала разрыву одной из них.

Такое развитие событий грозило не только распространением яиц ленточных червей по организму больного, но и перитонитом и летальным исходом.

«Мы провели экстренную операцию, в ходе которой удалили 10-сантиметровые кисты с окружающими патологически измененными тканями, а также извлекли хитиновые мешки-капсулы паразитов. Операция длилась почти 3 часа. Отмечу, что симптомы эхинококкоза могут не проявляться на протяжении многих месяцев и даже лет с момента заражения. И это затрудняет раннюю постановку диагноза. В нашем случае молодой человек некоторое время назад отдыхал на Филиппинах. Возможно причиной заражения стало съеденное в зарубежной поездке блюдо из мяса экзотического животного-носителя паразитов», — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы, доктор медицинских наук Сергей Лисин.

Операция прошла успешно. В настоящий момент молодой человек продолжает медикаментозное лечение в Долгопрудненской больнице под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.