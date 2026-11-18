Всероссийская акция «Код донора. Защитники Отечества» пройдет 19 ноября с 9:00 до 12:00 в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция пройдет в ФСК «Салют» по адресу: проспект Ракетостроителей, д. 4. Для участия необходима предварительная регистрация.

Сдать кровь смогут люди от 18 до 60 лет с весом более 50 кг, у которых нет постоянных и временных противопоказаний к донации. Доноры получат денежную компенсацию на питание и справку для освобождения от работы на два дня.

В Долгопрудном зарегистрировано 1400 доноров крови. Младшему из них 18 лет, старшему — 65. Звание «Почетный донор России» носят 339 человек. Еще два человека — Антонина Матвеевна Гусева и Жанна Ивановна Данилова — являются почетными донорами СССР. Обе — участницы трудового фронта в Великой Отечественной войне.

18+

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.