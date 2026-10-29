В Долгопрудном пациентку выписали после операций на сердце в день ее 86-летия

Пациентка Долгопрудненской клинической больницы вернулась домой в день своего 86-летия после установки кардиостимулятора и стентирования коронарной артерии, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В конце октября пожилую женщину перевели из Клина в Долгопрудненскую клиническую больницу из-за нарушения проводимости сердца. Ей требовалась имплантация постоянного электрокардиостимулятора. Об этом рассказала заведующая кардиологическим отделением № 2 Екатерина Игоревна Чурсина.

Операция прошла штатно, однако после нее у пациентки наблюдались резкие перепады артериального давления. Врачи направили женщину на коронарографию. Исследование выявило сужение примерно на 95% ветви тупого края — одной из небольших артерий, отходящих от левой коронарной артерии.

Пациентке выполнили стентирование артерии, вызывавшей симптомы. После вмешательства давление стабилизировалось, одышка и боли в области сердца перестали беспокоить женщину.

За одну госпитализацию пациентка получила два вида высокотехнологичной медицинской помощи, которые спасли ей жизнь. Врачи выписали ее в день 86-летия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.