В Долгопрудном открыли новую детскую поликлинику на улице Парковой

В Долгопрудном на улице Парковой начала работу новая детская поликлиника, рассчитанная на 95 посещений в смену, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новая детская поликлиника открылась на территории жилого комплекса «Бригантина» в Долгопрудном. Учреждение рассчитано на 95 посещений в смену и оснащено современным медицинским оборудованием, включая аппараты УЗИ, ЭКГ и офтальмологическое оборудование.

В поликлинике работают врачи-педиатры, а также травматолог-ортопед, офтальмолог и оториноларинголог. Для удобства пациентов организованы отдельные кабинеты для детей с ОРВИ, комфортные зоны ожидания и игровая, а также комната матери и ребенка.

Записаться на прием к специалистам можно через портал «Здоровье», по телефону 122, с помощью инфомата в поликлинике или через чат-бот в Telegram и МАХ. Поликлиника расположена по адресу: ул. Парковая, д. 46, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.