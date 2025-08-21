В Долгопрудном начинается сезонная вакцинация от гриппа

В Долгопрудном, как и во всем Подмосковье, стартовала прививочная кампания. Первыми защитить от сезонного гриппа медики предлагают детей. Совсем скоро они вернутся в сады и школы, где встретятся не только друг с другом, но и с вирусами. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В детскую поликлинику уже поступила современная отечественная вакцина «Ультрикс Квадри». Перед уколом ребенка осмотрит педиатр.

Как записаться на прививку?

на региональном портале госуслуг;

по телефону 122;

через инфомат в поликлинике;

в чат-боте Денис.

Вакцинация взрослых начнется чуть позже. Она будет проходить как в стационарных, так и в мобильных пунктах (адреса и график работы будут сообщены дополнительно).

Врачи напоминают, что организму нужно время, чтобы сформировать иммунитет к вирусу. Поэтому поставить прививку лучше заранее — до наступления непогоды и всплеска заболеваемости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.