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В Долгопрудном можно бесплатно проверить здоровье

У жителей Долгопрудного есть возможность проверить свое здоровье в свободное от работы время. В предстоящую субботу мобильный медицинский пункт в Центральном парке вновь откроет двери для посетителей, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

22 июня, с 11:00 до 14:00, врачи будут проводить диспансеризацию в деревянном домике (между фонтаном и Большой эстрадой).

Все желающие смогут бесплатно пройти медосмотр и получить консультации докторов. Они выполнят исследования, определят группу здоровья и при необходимости пригласят пациента на углубленную диагностику.

Напоминаем, что с собой необходимо иметь полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Результаты обследования будут отображены в личном кабинете портала госуслуг Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.