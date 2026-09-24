В Долгопрудном хирурги вылечили 100 пациентов с варикозом без разрезов

В Долгопрудненской клинической больнице сотому пациенту с варикозной болезнью провели эндовазальную лазерную коагуляцию. Это малотравматичная альтернатива обычной операции: через микропрокол в вену вводят лазерный световод, который закрывает ее изнутри. Кровоток перенаправляется в здоровые вены, а обработанная вена со временем рассасывается.

Процедура длится от 30 минут до часа и проходит под местной анестезией. По данным больницы, она безболезненна, не требует разрезов, а ходить можно уже через несколько часов. Проколы заживают практически незаметно. Сто пациентов после лечения вернулись к жизни без боли, отеков и тяжести в ногах. Некоторые из них годами откладывали лечение из-за страха перед операцией.

Поводом обратиться к врачу могут стать расширенные вены, тяжесть, боль или отеки ног к вечеру, ночные судороги в икрах и изменение цвета кожи. Без лечения варикоз может привести к тромбофлебиту, трофическим язвам и тромбозу. Раннее обращение упрощает лечение и повышает его эффективность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.