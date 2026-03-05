сегодня в 18:16

В Долгопрудном хирурги удалили пациентке бляшку и предотвратили инсульт

В Долгопрудном 78-летней пациентке провели операцию на сонной артерии и предотвратили развитие инсульта в конце февраля 2026 года. Женщину госпитализировали с жалобами на боль и онемение в ноге, после обследования врачи выявили опасные сосудистые патологии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жительница Долгопрудного обратилась в больницу с жалобами на язвы, боль и онемение в нижней конечности. В конце февраля ее госпитализировали в отделение сосудистой хирургии и провели комплексное обследование, включая ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов, питающих головной мозг.

Исследование выявило деформацию левой внутренней сонной артерии и ее сужение из-за атеросклеротической бляшки, что значительно затрудняло кровоток. Эти состояния создают высокий риск развития инсульта.

«Обе патологии с высокой вероятностью могут привести к инсульту», — пояснил заведующий отделением сосудистой хирургии Алексей Варин.

Пациентке оперативно удалили атеросклеротическую бляшку и устранили патологическую деформацию артерии, восстановив ее проходимость. Послеоперационный период прошел без осложнений, женщину выписали домой на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что при инсульте на оказание помощи есть около 4,5 часа. Своевременное обращение за медицинской помощью позволяет снизить риск тяжелых последствий и инвалидизации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.