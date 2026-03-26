В Долгопрудном хирурги спасли пациента с абсцессом печени

В Долгопрудном врачи клинической больницы провели четырехчасовую операцию пациенту с множественными гнойниками в печени и удалили пораженную долю органа. Мужчину после реанимации выписали на амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мужчина поступил в Долгопрудненскую клиническую больницу с жалобами на внезапное и продолжительное повышение температуры. Ранее он безуспешно обращался в разные медицинские учреждения. Обследование выявило множественные гнойники в левой доле печени. Врачи диагностировали абсцесс, потребовавший экстренного хирургического вмешательства.

Операция длилась четыре часа. Бригаду возглавил заместитель главврача по хирургии, доктор медицинских наук Сергей Лисин. Совместно с кандидатом медицинских наук Фирдавсом Ганиевым он удалил пациенту левую долю печени вместе с очагами инфекции.

После вмешательства мужчину перевели в реанимацию, где он находился под наблюдением медиков. Затем пациент прошел восстановление в хирургическом отделении и был выписан домой для дальнейшего амбулаторного лечения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.