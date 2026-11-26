Сосудистые хирурги Долгопрудненской клинической больницы спасли 72-летнего пациента с разрывом аневризмы брюшной аорты и массивным внутренним кровотечением. Мужчину готовят к выписке, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила 72-летнего мужчину в Долгопрудненскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с подозрением на внутреннее кровотечение. Обследование выявило разрыв аневризмы брюшной аорты с забрюшинной гематомой. За брюшиной скопилось до двух литров крови.

Аневризма — расширение участка аорты, крупнейшей артерии организма. Она может долго не проявляться. Разрыв истонченной стенки сосуда вызывает внутреннее кровотечение, которое без экстренной операции приводит к смерти.

«Пациент в экстренном порядке из приемного покоя подан в операционную. За 4,5 часа наша команда, включающая бригаду сосудистых хирургов, анестезиологов-реаниматологов, сестер операционного блока, заменила поврежденный участок брюшной аорты синтетическим сосудистым протезом, тем самым остановив массивное кровотечение. Также в процессе операции мы восполнили объемную кровопотерю», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Долгопрудненской клинической больницы Алексей Варин.

После операции мужчина провел двое суток в реанимации. Восстановление проходит без осложнений. Врачи готовят пациента к выписке для дальнейшего амбулаторного наблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.