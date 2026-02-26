В Долгопрудном больница получила четыре наркозных аппарата

В стационар Долгопрудненской больницы поступили четыре наркозных аппарата марки Venar. Техника обеспечивает подачу медицинских и анестезирующих газов в дыхательную систему пациента и является ключевым элементом работы анестезиологической бригады. От бесперебойной работы аппаратов зависит безопасность пациентов во время операций.

«Теперь в больнице 12 исправно функционирующих наркозных аппаратов», — отметил заведующий отделением анестезиологии, кандидат медицинских наук Сергей Малыхин.

В этом году медучреждение также получит современное оборудование для реабилитации. По данным министерства здравоохранения Московской области, в Долгопрудный, а также еще в 18 больниц региона поступят аппараты для восстановления двигательной активности и координации, системы оценки работы сердечно-сосудистой системы при нагрузке, тренажеры, беговые дорожки и другая техника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.