В Долгопрудном 36 человек обратились в больницу после укусов клещей

Приемное отделение Долгопрудненской клинической больницы за сентябрь и октябрь приняло 36 человек с жалобами на укусы клещей, в том числе пятерых детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начальник эпидемиологического отдела Долгопрудненской клинической больницы Ольга Мамаева сообщила, что большинство обратившихся за сентябрь и октябрь пострадали от клещей в других муниципалитетах Подмосковья и регионах.

«В основном это привозные случаи из других муниципалитетов Подмосковья и регионов. Таким образом, клещи повсеместно распространены и активность свою не потеряли», — пояснила Ольга Мамаева.

При теплой и влажной погоде клещи в Подмосковье могут оставаться активными до конца ноября. Часто они концентрируются в сухой листве. Окончанием сезона обычно считают период, когда почва остывает ниже +5–6 °C.

Все парки и скверы Долгопрудного прошли профилактическую обработку от клещей. Тем не менее для отдыха на природе рекомендуют выбирать закрытую светлую одежду с плотными манжетами: на ней легче заметить клещей.

Ветеринары также напоминают владельцам домашних животных о необходимости обрабатывать питомцев специальными средствами от клещей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.