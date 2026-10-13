В Долгопрудненской больнице выполнили более 1400 сложных операций

Долгопрудненская клиническая больница за девять месяцев 2026 года оказала высокотехнологичную медицинскую помощь более 1400 жителям Московской области и других регионов России. Пациенты получили лечение бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудненская клиническая больница расширяет доступность высокотехнологичной медицинской помощи и повышает ее качество. Учреждение оказывает такую помощь по пяти профилям, количество операций растет. За девять месяцев 2026 года врачи выполнили свыше 1400 оперативных вмешательств.

В сердечно-сосудистой хирургии проведено 407 операций, в том числе 207 установок кардиостимулятора. На травматологию и ортопедию пришлось 307 вмешательств, урологию — 125, гинекологию — 184, эндопротезирование суставов — 116, нейрохирургию — 274.

В администрации развитие больницы связывают с квалификацией и навыками врачей, а также системной работой руководства во главе с Сергеем Торубаровым — доктором медицинских наук, профессором, заслуженным врачом России.

Высокотехнологичная медицинская помощь предоставляется бесплатно по полису ОМС. Предварительные показания определяет врач-специалист поликлиники по месту жительства после обследования. Врачебная комиссия принимает решение о направлении на основании результатов обследований и наличия медицинских показаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.