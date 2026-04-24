В Дмитровском округе прошел семинар Андрея Продеуса

Семинар для педиатров, неонатологов и будущих мам прошел 21 апреля в роддоме Дмитровской больницы. Профессор Андрей Продеус и нейропсихолог Марина Львова обсудили вопросы питания и развития детей раннего возраста, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча под названием «Мультидисциплинарный подход к оказанию медицинской помощи детям раннего возраста» объединила медицинских специалистов и будущих родителей. Ее провели профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус и детский нейропсихолог Марина Львова.

Главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян отметил значимость профессионального диалога.

«В медицине обмен опытом с коллегами важен. И мы рады, что сегодняшняя встреча даст много полезной и нужной информации не только врачам, но и будущим мамам. Потому что только в тандеме „родители — врачи“, при полном взаимопонимании, можно растить здорового ребенка», — подчеркнул Авакян.

Марина Львова рассказала о роли тактильного и голосового контакта с ребенком для его когнитивного развития. Она рекомендовала чаще петь колыбельные, разговаривать с малышом, читать сказки, внимательно подходить к выбору игрушек и ограничивать использование гаджетов. По словам специалиста, неправильно организованная среда может привести к нарушениям работы мозга и трудностям в обучении.

Андрей Продеус посвятил выступление теме органического питания. Он отметил, что такие продукты содержат больше витаминов и меньше тяжелых металлов, микротоксинов, пестицидов и нитратов, что снижает риск ожирения, нарушений обмена веществ, когнитивных расстройств и проблем с обучением.

«Год неправильного питания ребенка отнимает 2,5 года в его будущей взрослой жизни!» — заявил Продеус.

Он добавил, что организовать здоровое питание возможно при выборе продуктов без синтетических пестицидов, минеральных удобрений, регуляторов роста, ГМО и пищевых добавок.

В завершение встречи участники приняли участие в тематической лотерее и получили книгу Андрея Продеуса «Доктор прописал любовь». Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поблагодарил экспертов за вклад в развитие медицинской помощи и подчеркнул, что подобные мероприятия укрепляют репутацию больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.