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День женского здоровья пройдет в Дмитровской больнице 14 сентября

День женского здоровья пройдет 14 сентября в Дмитровской больнице. Женщины смогут пройти осмотр у акушера-гинеколога, сдать мазок на флору и онкоцитологию, а также сделать УЗИ органов малого таза, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

УЗИ — исследование органов малого таза в День женского здоровья направлено на первично выявляемую акушером-гинекологом патологию и проводится только пациенткам, участвующим в Дне женского здоровья.

Предварительная запись не требуется. С собой необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Место проведения: Женская консультация (г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7). Время проведения: с 9:00 до 13:00.

При наличии вопросов, связанных с получением медицинской помощи в Женской консультации, жительницы Дмитровского округа могут обратиться в медицинский чат «Акушерство и гинекология», где специалисты Дмитровской больницы оперативно дадут ответ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.