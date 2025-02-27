В Дмитрове заработал обновленный пост скорой медпомощи

В Дмитровском городском округе в селе Озерецкое открылся обновленный пост скорой медицинской помощи, рассчитанный на 1 круглосуточную бригаду. Он будет обслуживать порядка 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ранее пост располагался в устаревшем и уже не отвечавшем современным требованиям здании. Теперь сотрудники скорой смогут работать в более комфортных условиях, а медицинская помощь для жителей станет более доступной. Новое расположение поста позволит сократить время доезда бригады и оперативно оказывать экстренную медицинскую помощь жителям близлежащих территорий», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый пост оснащен всем необходимым для работы бригад, в том числе оборудована зона парковки для автомобилей скорой. В здании обустроены кабинеты врачей и фельдшеров, а также комнаты отдыха для водителей и медицинского персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.