В Дмитрове врачи спасли мужчину после 25 минут клинической смерти

Врачи регионального сосудистого центра Дмитровской больницы спасли мужчину с обширным инфарктом, пережившего клиническую смерть. Сердце пациента не работало 25 минут, после чего медикам удалось восстановить ритм и провести экстренную операцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчину доставили в больницу бригадой скорой помощи с сильной давящей болью за грудиной. Кардиограмма, выполненная на дому, показала обширный инфаркт — артерия, питающая нижнюю стенку сердца, была полностью перекрыта тромбом.

«Буквально на подъезде к приемному отделению сердце пациента перешло в режим хаотических подергиваний. Оно больше не качало кровь, исчез пульс, прекратилось дыхание. Это была клиническая смерть. Реанимационная бригада уже ждала у входа. Первый электрический разряд не помог. Второй и третий тоже. Только после четвертого удара на мониторе появилась ровная линия нормального ритма. Сердце не работало 25 минут», — рассказал заведующий отделением реанимации Григорий Нижегородцев.

После восстановления сердечного ритма пациента перевезли в операционную. Рентгенхирург через прокол в бедренной артерии провел инструмент к закупоренному сосуду, устранил тромб с помощью баллона и установил два стента.

«Это крошечные металлические пружинки, которые не дают артерии закрыться снова. Вся операция заняла 5,5 минут», — добавил Григорий Нижегородцев.

Трое суток пациент находился в медикаментозном сне, чтобы снизить нагрузку на организм и защитить мозг от последствий длительной остановки кровообращения. На четвертый день он начал дышать самостоятельно, на пятый был переведен в обычную палату. Через восемь дней мужчину выписали домой без неврологических нарушений. Через три месяца ему предстоит контрольное ультразвуковое исследование сердца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.