В детскую больницу МОЦОМД поступил общехирургический рентгеноконтрастный стол

В операционный блок травматологической операционной детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) поступило новое оборудование — общехирургический рентгеноконтрастный стол с ортопедической приставкой. Это современное устройство, созданное с применением передовых технологий, способствует не только повышению качества медицинской помощи, но и улучшению условий для работы хирургов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Среди его уникальных характеристик необходимо выделить возможность интеграции с рентгеновскими аппаратами, что позволит проводить оперативные вмешательства с минимальным количеством рентгеновских снимков. Благодаря уникальной конструкции и продуманным элементам управления, хирургический стол обеспечит максимальное удобство для медицинского персонала и наших пациентов», — прокомментировала главный врач МОЦОМД, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Татьяна Мельник.

Кроме того, ортопедическая приставка значительно расширяет функциональные возможности стола, позволяя проводить сложные операции на опорно-двигательном аппарате у детей с различными патологиями. Такая интеграция оборудования не только упрощает процесс хирургического вмешательства, но и закладывает основу для более безопасного и эффективного восстановления маленьких пациентов. Внедрение этого инновационного стола является важным шагом на пути к повышению стандартов медицинской помощи в учреждении.

Оснащение новым оборудованием стало возможным благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья на 2023–2027 гг». А модернизация системы здравоохранения является флагманским проектом губернатора.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.