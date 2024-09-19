В детском центре им Рошаля в Подмосковье установлен самый современный ангиограф

Впервые в Подмосковье появился двухтрубочный ангиограф, который позволяет смотреть на человека одновременно с двух проекций. Он установлен в детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля, сообщил журналистам заместитель главного врача медучреждения по хирургии Андрей Свободов.

Он добавил, что такое оборудование сокращает время исследования и дает возможность увидеть сосуды внутри человека, законтрастировав их специальным лекарственным препаратом. Это позволяет при минимальном введении контрастного вещества сразу получить практически трехмерное изображение человека.

«С помощью ангиографа проводятся эндоваскулярные операции, которые сейчас активно развиваются», — отметил Свободов.

По его словам, новое оборудование помогает делать операции по закрытию открытого эндоваскулярного артериального протока, а еще по закрытию дефектов перегородок сердца.

«Сейчас уже безопасным считается ставить искусственные клапаны сердца с помощью эндаваскулярной медицины», — сказал Свободов.

Он рассказал, что через прокол в ноге в сердце проводится клапан, где тот раскрывается и полноценно функционирует.

«Эндавоскулярная хирургия очень активно развивается», — заключил Свободов.

Операционная отделения «Кардиохирургия» будет использоваться для всех сосудистых патологий, начиная от нейрохирургии, заканчивая любыми другими сосудистыми патологиями.

ГБУЗ МО «Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля» построен в Красногорске в рамках национального проекта «Здравоохранение», он рассчитан на 461 койку. Здесь будут функционировать 26 отделений по 28 профилям. Подробно о работе центра можно узнать в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.