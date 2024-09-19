В детском центре им Рошаля проводят до 90 телемедицинских консультаций в день

Новый детский клинический центр им. Л. М. Рошаля активно присоединился к развитой в Московской области системе телемедицины, сообщила главный врач медучреждения Татьяна Шаповаленко.

«Не менее 80-90 консультаций ежедневно проходит по системе телемедицины в детском клиническом центре», — сказала Шаповаленко.

По ее словам, ДКЦ активно использует возможности телемедицины по системам «врач — врач» и «врач — пациент».

Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля, рассчитанный на 461 койку, построили в Красногорске в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Здесь будут функционировать 26 отделений по 28 профилям. Ежегодно здесь будут проходить стационарное лечение более 15 тыс. юных пациентов, а еще 150 тыс. детей смогут обследоваться и консультироваться с врачами. Подробно о работе центра можно узнать в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.