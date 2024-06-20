В детском ожоговом отделении МОЦОМД в Люберцах за год вылечили около 800 детей

В детском ожоговом отделении Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах получают за год лечение порядка 800 детей, сообщил председатель совета депутатов городского округа Владимир Ружицкий.

Он в рамках партроекта «Единой России» «Здоровое будущее» осмотрел его работу и оборудование, пообщался с заведующим отделением Андреем Веселовым.

«Детское ожоговое отделение работает в Люберцах с 1986 года и сохраняет флагманские позиции в целом по России. Сегодня оно функционирует как Областной ожоговый центр на базе МОЦОМД. За год лечение в центре получают в среднем 800 детей. В их числе те, кому проводят пластические операции — их здесь также делают по полису ОМС», — отметил Ружицкий.

Он подчеркнул, что недавно сюда поступили новые «жидкие» кровати для ожоговых больных.

«Порядка 60% случаев — термические ожоги у детей ясельного возраста. Как правило, это пролитый кипяток. Химический ожог чаще получают дети постарше. Самый актуальный и тяжелый на сегодня вид травмы — электрический ожог. К сожалению, так называемые, зацеперы с железнодорожных путей в отделение поступают регулярно. Сердечно благодарю медиков за спасенные жизни детей. Родителям желаю быть более внимательными к младшим членам семь», — добавил Ружицкий.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.