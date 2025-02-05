В Детском клиническом центре им Леонида Рошаля прошла акция «Экспресс добра»

В третий раз в стенах Детского клинического центра имени Леонида Рошаля прошла благотворительная акция «Экспресс добра», передает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Мероприятие объединило врачей и артистов, чтобы создать комфортную и позитивную атмосферу для детей, находящихся на лечении.

На пятом этаже центра, где располагается разноцветное игровое пространство, разместили зону с аквагримом, провели мастер-класс в технике пальчикового рисования и создали своё «Дерево счастья». Это занятие помогло детям отвлечься от болезни и погрузиться в творческий процесс. А главным подарком для всех стала интерактивная театрализованная программа «Веселая семейка».

«Это все создает колоссальный эффект для выздоровления. Понимаете, в лечении ребёнка — наша медицинская часть — это большая часть, но не меньшая заслуга в выздоровлении — это создание таких условий», — отметил заместитель главного врача ГБУЗ МО «Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля» Александр Куркин.

«Экспресс добра» доставил ребятам множество положительных эмоций и ярких впечатлений, и несмотря на то, что праздник подошел к концу, он обязательно вернется вновь — по признанию и артистов, и руководства центра такие развлекательно-терапевтические программы уже стали неизменной традицией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.