В детской поликлинике в Одинцове появился новый врач-эндокринолог

Инна Рева — молодой специалист, детский врач-эндокринолог.

«Врачи-эндокринологи занимаются лечением пациентов с заболеваниями эндокринной системы. Этот специалист особенно востребован в Одинцовском районе, поскольку на диспансерном учете состоит более ста детей с диагнозом сахарный диабет, которым жизненно необходима такая специализированная помощь. Маленькие пациенты нуждаются в динамическом наблюдении у эндокринолога. Дети с таким заболеванием минимум один раз в месяц должны посещать врача для контроля состояния и выписки лекарственных препаратов», — рассказал главный врач Одинцовской областной больницы, кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Александр Грицанчук.

Молодой врач работает в государственном медучреждении региона не так давно, но уже получает социальную поддержку — выплату компенсации на аренду жилья от губернатора Подмосковья. Инна Рева в настоящее время ведет амбулаторный прием детского прикрепленного населения, с особым вниманием наблюдает пациентов диспансерной группы. Кабинет врача-эндокринолога находится в детской поликлинике Одинцовской областной больницы по адресу: Одинцовский г.о, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10. Получить консультацию эндокринолога можно по направлению от лечащего врача при наличии показаний, для диспансерной группы — доступна самозапись на региональном портале госуслуг. Привлечение новых кадров в поликлиники — одна из задач национального проекта модернизации первичного звена здравоохранения.

Глава региона ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.