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В детской поликлинике № 3 Подмосковья украсили холл в честь начала осени

Сотрудники педиатрической службы детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) украсили холл красочными поделками из папье-маше и праздничной корзинкой, поместив эти дары осени на стойку администратора, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Сделаны эти поделки были руками медицинской сестры Дарьи Кузнецовой при активном участии других сотрудников поликлиники.

«Наши специалисты поздравляют всех родителей и маленьких пациентов с наступлением осени! Желаем солнечного настроения, ярких красок и крепкого здоровья!» — поделилась заведующий ДП № 3, врач-педиатр Ольга Муценко.

В поликлинике юные пациенты могут пройти осмотр врачей: стоматолога, невролога, хирурга, уролога, отоларинголога, травматолога-ортопеда, сделать рентгенодиагностику, исследования ЭКГ, ФВД, ЭЭГ. Заниматься ЛФК, посещать по показаниям кабинет массажа. Пройти вакцинацию. Все это можно сделать, записавшись на прием к врачу-педиатру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.