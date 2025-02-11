В детской поликлинике МОЦОМД заработал гинекологический кабинет

С февраля текущего года на базе детской поликлиники № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) открылся гинекологический кабинет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это событие стало важным шагом в улучшении доступности специализированной медицинской помощи для девочек и подростков. Кабинет оснащен современным оборудованием для проведения профилактических осмотров, диагностики и лечения гинекологических заболеваний. Прием ведет квалифицированный врач акушер-гинеколог с многолетним опытом работы Маргарита Киракосян.

«Открытие кабинета позволит своевременно выявлять различные патологии, оказывать консультативную помощь по вопросам репродуктивного здоровья и полового развития. Особое внимание уделяется вопросам контрацепции и профилактике инфекций, передающихся половым путем. Врачи кабинета также проводят беседы с девочками и их родителями о важности здорового образа жизни и соблюдении правил личной гигиены», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Записаться на прием к специалисту можно, позвонив по телефону 122, воспользовавшись порталом госуслуг или через систему врач-врач. Руководство центра надеется, что новый кабинет станет надежным помощником в заботе о здоровье молодого поколения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.