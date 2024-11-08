В детской поликлинике в Люберцах откроют кабинет поддержки грудного вскармливания

С приближением запуска кабинета поддержки грудного вскармливания, который планируется открыться в детской поликлинике № 3 Московского областного центра охраны материнства и детства, врачи амбулаторного звена центра прошли курс обучения по основам консультирования в этой области, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Знания и навыки, полученные на курсах, помогут специалистам не только правильно информировать женщин о преимуществах грудного вскармливания, но и поддерживать их в этом важном процессе.

«Обучение было организовано НИКИ детства и включало в себя теоретические занятия, а также практические тренировки в поддержании грудного вскармливания, что позволит врачам эффективно взаимодействовать с пациентками и предлагать индивидуализированные решения. В условиях быстроменяющегося мира, где традиционные методы могут иногда оказаться недостаточными, подобная подготовка представляет собой необходимый инструмент для оказания квалифицированной помощи», — отметила заместитель главврача по поликлиническому разделу работы МОЦОМД Татьяна Павлова.

Открытие кабинета поддержки грудного вскармливания будет предусматривать проведение регулярных консультаций и поддерживающих групп, направленных на повышение осведомленности о плюсах грудного вскармливания и создании благоприятной среды для кормления. А также станет пространством, где будущие мамы смогут делиться опытом и получать поддержку от специалистов.

Открытие кабинета способствует популяризации грудного вскармливания. Врачи уверены, что это станет важным ресурсом в формировании здорового будущего для нашего поколения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.