В детской поликлинике Дзержинского завершили ремонт
Фото - © ГБУЗ МО «Дзержинская больница»
В детской поликлинике ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» завершили текущий ремонт, сообщили в пресс-службе округа.
В детской поликлинике были обновлены массажный и многие врачебные кабинеты, коридор на втором этаже, освежили процедурные, появилась открытая регистратура, удобная навигация.
В кабинете детского офтальмолога установлено новое медицинское оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Здание детской поликлиники было построено в Дзержинском в 1983 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.
Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.