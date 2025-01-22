В детской поликлинике Дзержинского завершили ремонт

сегодня в 05:10

В детской поликлинике ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» завершили текущий ремонт, сообщили в пресс-службе округа.

В детской поликлинике были обновлены массажный и многие врачебные кабинеты, коридор на втором этаже, освежили процедурные, появилась открытая регистратура, удобная навигация.

В кабинете детского офтальмолога установлено новое медицинское оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Здание детской поликлиники было построено в Дзержинском в 1983 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.